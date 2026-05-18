Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Zeuginnen und Zeugen nach Wohnmobilbrand gesucht

Herdecke (ots)

Zeuginnen und Zeugen sucht die Polizei nachdem am 16. Mai, gegen 23:25 Uhr an der Dortmunder Landstraße in Höhe der Nummer 26 ein Wohnmobil völlig ausgebrannte. Nach ersten Erkenntnissen stand das Wohnmobil der Marke Fiat bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand und musste gelöscht werden. Tatverdächtige konnten im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Wenn Sie Hinweise zum Brand geben können, dann melden Sie sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

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