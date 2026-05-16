Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 15. März, kam es in Gevelsberg gegen 18.00 Uhr zu einem Abbiegeunfall mit zwei verletzten Personen. An der Einmündung der Eichholzstraße zur Berchemallee beabsichtigte eine 53-jährige Gevelsbergerin, mit ihrem Mercedes nach links in die Berchemallee abzubiegen. Hierbei übersah sie den ihr auf der Eichholzstraße entgegenkommenden Ford eines 26-jährigen Ennepetalers. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Pkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralls touchierte der Ford noch einen weiteren Mercedes eines 26-jährigen Gevelsbergers, welcher von der Berchemallee in die Eichholzstraße einbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden die 53-jährige Mercedesfahrerin sowie der Fordfahrer leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Schwelmer Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeug der beiden wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Mercedes des 26-jährigen Gevelsbergers verblieb fahrbereit. (MJA)

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