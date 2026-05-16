PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 15. März, kam es in Gevelsberg gegen 18.00 Uhr zu einem Abbiegeunfall mit zwei verletzten Personen. An der Einmündung der Eichholzstraße zur Berchemallee beabsichtigte eine 53-jährige Gevelsbergerin, mit ihrem Mercedes nach links in die Berchemallee abzubiegen. Hierbei übersah sie den ihr auf der Eichholzstraße entgegenkommenden Ford eines 26-jährigen Ennepetalers. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Pkw. Aufgrund der Wucht des Aufpralls touchierte der Ford noch einen weiteren Mercedes eines 26-jährigen Gevelsbergers, welcher von der Berchemallee in die Eichholzstraße einbiegen wollte. Bei dem Unfall wurden die 53-jährige Mercedesfahrerin sowie der Fordfahrer leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Schwelmer Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeug der beiden wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Mercedes des 26-jährigen Gevelsbergers verblieb fahrbereit. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 06:13

    POL-EN: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

    Schwelm (ots) - Am Freitag, den 15.05. gegen 16.10 Uhr kam es in der Schwelmer Beyenburger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Die 25-jährige Frau aus Sprockhövel befuhr mit ihrer Kawasaki die Beyenburger Straße in Fahrtrichtung Wupperstraße. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve mit Gefälle kam die Kradfahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:58

    POL-EN: Ennepetal: Öffentlichkeitsfahndung- Gesucht wird diese 16-Jährige

    Ennepetal (ots) - Die vermisste 16-jährige wurde am Samstag, den 09.05.2026 als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht, wie vereinbart, nach Hause zurückkehrte. Fahndungsmaßnahme verliefen bisher ergebnislos. Sie hat Bezüge nach Willich, Wuppertal, und Köln. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer hat die Vermisste nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren