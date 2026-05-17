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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kleintransporter fährt auf stehenden Pkw auf
zwei Verletzte

Ennepetal (ots)

Am Samstagabend, den 16. Mai 2026 gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten in der Ennepetaler Scharpenberger Straße. Ein 55-jähriger Ennepetaler befuhr die Scharpenberger Straße mit seinem VW Kleintransporter in Fahrtrichtung Kahlenbecker Straße. Er bemerkte an der Unfallstelle zu spät, dass die vor ihm fahrende 19-jährige Ennepetalerin mit ihrem VW Golf am rechten Fahrbahnrand anhielt. Der Fahrer des Kleintransporters versuchte noch, auf den Gegenfahrstreifen auszuweichen, was jedoch nicht mehr vollends gelang. Er touchierte mit seiner Front das Heck des stehenden VW Golf. Bei dem Aufprall wurden die Airbags des Transporters ausgelöst. Die Golffahrerin sowie ihre Beifahrerin, eine 59-jährige Ennepetalerin, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Schwelmer Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Kleintransporters sowie dessen 13-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Kleintransporter wurde abgeschleppt. (MJA)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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