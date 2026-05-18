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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt- Verdacht auf Alkohol besteht

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger aus Gelsenkirchen bei einem Fahrradunfall am 17. Mai, gegen 21:00 Uhr auf der Bochumer Straße. Nach ersten Erkenntnissen war der 49-jährige mit seinem Pedelec auf der Bochumer Straße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. Dort geriet er in die Schienen der Straßenbahn und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich schwer. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Gelsenkirchener unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Aufgrund der Verletzungen konnte ein Alkoholtest vor Ort nicht durchgeführt werden.

Der 49-jährige kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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