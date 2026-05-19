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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zwei Personen bei Unfall verletzt- Vorfahrt missachtet

Wetter (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 18. Mai, gegen 12:40 Uhr auf der Wittener Straße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Bochumerin mit ihrem PKW der Marke VW die Wittener Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe der Einmündung Hölkenstraße missachtete ein 84-jähriger aus Wetter mit seinem PKW Mitsubishi die Vorfahrt und fuhr in die Wittener Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Wert. Die Bochumerin und der Wetteraner kamen verletzt in nahegelegene Krankenhäuser.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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