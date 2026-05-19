Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zwei Personen bei Unfall verletzt- Vorfahrt missachtet

Wetter (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 18. Mai, gegen 12:40 Uhr auf der Wittener Straße in Wetter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Bochumerin mit ihrem PKW der Marke VW die Wittener Straße in Fahrtrichtung Wetter. In Höhe der Einmündung Hölkenstraße missachtete ein 84-jähriger aus Wetter mit seinem PKW Mitsubishi die Vorfahrt und fuhr in die Wittener Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Wert. Die Bochumerin und der Wetteraner kamen verletzt in nahegelegene Krankenhäuser.

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