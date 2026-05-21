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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Schwelmer verursacht mit über 1,8 Promille Verkehrsunfall- zusätzlich keine Fahrerlaubnis

Schwelm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 21. Mai, gegen 0:10 Uhr einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße mit einem augenscheinlich betrunkenen Fahrzeugführer. Nach ersten Erkenntnissen rangierte ein 38-jähriger Schwelmer mit einem PKW der Marke VW und stieß dabei gegen einen Busch und eine Holzüberdachung. Der Zeuge sah diesen Unfall und informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der Schwelmer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Test bestätigte dies mit einem Wert von über 1,8 Promille. Zusätzlich konnte der 38-jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Es folgte eine Blutprobe und ein Strafverfahren, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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