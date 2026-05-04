Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (126/2026) Fassade von Göttinger Grundschule mit Hakenkreuz und anderen Parolen beschmiert - Drei tatverdächtige Jugendliche flüchtig, Polizei sucht Zeugen, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Weserstraße

Samstag, 2. Mai 2026, gegen 19.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil sie die Fassade der Grundschule Leineberg an der Göttinger Weserstraße am vergangenen Samstag (02.05.26) u. a. mit einem Hakenkreuz beschmiert haben sollen, hat das Staatsschutzkommissariat Ermittlungen gegen drei unbekannte Jugendliche aufgenommen. Die Tat geschah am frühen Abend gegen 19.45 Uhr. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen.

Eine Passantin beobachtete die drei geschätzt etwa 16 Jahre alten Tatverdächtigen dabei, wie sie mit roter Sprühfarbe die Worte "Nigga Boy", "Jude" sowie ein Hakenkreuz an mehreren Stellen an die Fassade des Schulgebäudes schmierten und alarmierte die Polizei. Die Täter ergriffen anschließend die Flucht. Sie konnten trotz intensiver Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zur Höhe des verursachten Gesamtschadens liegen noch keine Informationen vor.

Täterbeschreibungen

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben: 1. Ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit weißem Cap, weißem T-Shirt, weißer Hose, 2. Ca. 16 Jahre alt, braune Haare, bekleidet mit grauer Jeans, schwarzem T-Shirt, 3. Ebenfalls ca. 16 Jahre alt, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit weißem Muster und schwarzer Hose.

Wer die Gruppe am Samstagabend auf dem Gelände der Grundschule oder während der anschließenden Flucht beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

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