Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person
Wetter (ots)
Am 22.05.2026, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 60-jährige Wittenerin, mit ihrem Pkw Peugeot die Königstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In Höhe der Poststraße kippte das Fahrzeug der 60-Jährigen aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf die Fahrerseite. Die 60-Jährige verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.SZA
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