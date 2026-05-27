Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem VW verursacht, der am Dienstag zwischen 13 und 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Binger Straße abgestellt war. Der Täter zerkratzte die Motorhaube und die Frontstoßstange jeweils mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Autotür gegen geparkten Wagen geschlagen - Frau erwartet Anzeige

Eine Strafanzeige wegen Unfallflucht kommt auf eine 50-Jährige zu, die am Dienstag kurz nach 13 Uhr auf einem Parkplatz in Laizer Straße ihre Fahrzeugtür gegen einen abgestellten Opel geschlagen hat. Dabei entstand am Opel Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die 50-Jährige daraufhin weg. Womit sie jedoch nicht gerechnet hatte: die Besitzerin des Opel saß zur Tatzeit in ihrem Wagen, bekam den Vorfall mit und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten die 50-Jährige anhand des Kennzeichens und zeigten sie an.

Stetten am kalten Markt

Pedelec gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Pedelec des Herstellers KTM im Wert von mehreren tausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Lagerstraße entwendet. Das Mountainbike war ordnungsgemäß mit einem Faltschloss gesichert. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Stetten a.k.M. unter Tel. 07573/815 entgegen.

Sauldorf

Grabschänder unterwegs

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von einem Grab auf dem Friedhof Krumbach eine Madonnenfigur aus Bronze entwendet. Die Täter rissen die gut 40 cm hohe Figur im Wert von etwa 1.000 Euro aus der Verankerung und nahmen diese mit. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Diebstahls und Grabschändung und bittet unter Tel. 07575/2838 um Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ereignet hat.

Bad Saulgau

Fahrzeug angefahren und abgehauen

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Platzstraße an einem BMW verursacht hat. Der Unbekannte streifte den BMW gegen 10 Uhr beim Ein- oder Ausparken und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

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