Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl auf Baustelle an der B51 - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Freitag 12:00 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Iburger Straße im Bereich der B51 zwischen Georgsmarienhütte und Osnabrück zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Anbauteile eines auf der Baustelle abgestellten Minibaggers. Der Baustellenbereich befindet sich am Zubringer vom Franziskus-Hospital zur B51 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Aufgrund der Schwere des Diebesgutes besteht der Verdacht, dass die Täter technische Hilfsmittel zum Abbau und Abtransport der Anbauteile einsetzten. Zudem dürfte das Verladen in ein Fahrzeug einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen haben.

Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des entwendeten Diebesgutes sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Osnabrück bittet nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

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