Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: 32-Jährige nach Schützenfest sexuell belästigt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Nach einem Vorfall am frühen Montagmorgen an der Leverner Straße ermittelt die Polizei nun wegen sexueller Belästigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 32-jährige Frau gegen 4.20 Uhr auf dem Heimweg vom Bohmter Schützenfest. Die Frau war zu Fuß auf der Leverner Straße in Richtung Bohmte unterwegs. Den weiteren Angaben der Frau zufolge folgten ihr zwei Männer. Einer der Männer habe sie mehrfach verbal belästigt und ihr mehrmals unter den Rock ans Gesäß gefasst. Der andere Mann habe das Geschehen nur lachend beobachtet.

Für den Beschuldigten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,90 Meter groß; etwa 24 Jahre alt; schlank/schlaksig; blonde Haare; leichter Bart; weißes T-Shirt; Kapuzenjacke. Wer kann Hinweise zu dem Mann und dem Vorfall geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05471/971-0 zu melden.

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