Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 19-Jähriger wird attackiert und bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Montagnachmittag am Heiligenweg (Höhe Kindertagesstätte) einem 19-jährigen Mann das Portemonnaie gestohlen hat.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Täter gegen 15 Uhr sein Opfer unvermittelt von hinten angegriffen. Der Beschuldigte entriss dem Mann das Portemonnaie. Im weiteren Gerangel schlug der Täter auf den 19-jährigen ein - und versetzte seinem Opfer auch einen Tritt gegen den Unterkiefer.

Der Beschuldigte entkam in Richtung Mindener Straße. Die Verletzungen des 19-Jährigen wurden in einem Krankenhaus versorgt. Für den Beschuldigten liegt folgende Beschreibung vor: 1,65 bis 1,70 Meter groß; 18 bis 19 Jahre alt; schwarzes T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Vorfall machen können, sich unter Telefon 0541/327-2115 zu melden.

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