Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines hochwertigen BMW X7 - Polizei sucht Hinweise

Osnabrück (ots)

Ein Fahrzeugführer stellte seinen schwarzen BMW X7 am Freitag gegen 15:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Bramscher Straße in Höhe eines dortigen Spielplatzes ab. Als er am Montagabend gegen 19:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter entwendet worden war.

Der Tatzeitraum kann somit auf die Zeit zwischen Freitag 15:00 Uhr und Montag 19:30 Uhr eingegrenzt werden.

Das Fahrzeug war mit dem amtlichen Kennzeichen S-XY 1438 versehen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Bramscher Straße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

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