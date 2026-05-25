Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Nächtlicher Unfall - BMW prallt gegen Metallzaun

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es in der Dieter-Fuchs-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen kurz nach 1 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem BMW die Dieter-Fuchs-Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der blaue Mittelklassewagen mit einem Metallzaun. Verletzt wurde der junge Mann aus Bad Laer glücklicherweise nicht. Am Fahrzeug sowie am Zaun entstand Sachschaden. Der BMW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Bergung des Fahrzeugs erfolgte eigenständig durch den Verursacher.

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