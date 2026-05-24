Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf der Pagenstecherstraße - Fünf Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr ereignete sich auf der Pagenstecherstraße ein Verkehrsunfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Mann mit einem Mercedes die Pagenstecherstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach vermutlich während der Fahrt das Heck des Fahrzeugs aus. In der Folge geriet der Mercedes nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem stadteinwärts fahrenden Porsche eines 18-jährigen Fahrzeugführers.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiterer Audi beschädigt, der sich ebenfalls auf der Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts befand.

Der 23-jährige Fahrer des Mercedes erlitt schwere Verletzungen. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Im Porsche befanden sich neben dem 18-jährigen Fahrzeugführer zwei weitere Personen. Alle drei Insassen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Der Mercedes sowie der Porsche wurden bei dem Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, sodass eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich wurde.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

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