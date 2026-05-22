Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Hochwertiges Fahrzeug gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter haben von einem Hof an der Bürgermeister-Rolfes-Straße in Bohmte ein Fahrzeug gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen muss der Toyota Landcruiser (Metallic Grau) in der Zeit von Donnerstag (21.30 Uhr) bis Freitag (5.45 Uhr) entwendet worden sein. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen EL-GG 850. Weitere Merkmale: Werbeaufkleber an der Heckklappe oben links; dreieckiger Aufkleber unter dem rechten Außenspiegel.

Wer hat Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05471/971-0 zu melden.

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