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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Polizei ermittelt nach Unfallflucht auf Vereinsparkplatz

Osnabrück (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag, zwischen 17 Uhr und 18.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des SSC Dodesheide am Reinhold-Tiling-Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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