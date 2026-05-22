Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/BAB 33: Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Ordnungswidrigkeiten nach Lkw-Panne auf der A33

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag kam es im Bereich der Bundesautobahn 33 in der Ausfahrt Lüstringen in Fahrtrichtung Diepholz zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines technischen Defekts eines Lkw.

Zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr musste die Abfahrt aufgrund der Panne vollständig gesperrt werden, um die Gefahrenstelle abzusichern und den Verkehrsraum zu schützen.

Im Verlauf der Maßnahme missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die polizeilich eingerichtete Sperrung und fuhren in den gesperrten Bereich ein. In der Folge wurden insgesamt 34 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei ein Absperrelement und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Absperrmaßnahmen der Gefahrenabwehr dienen und zwingend zu beachten sind. Das wiederholte Missachten solcher Sperrungen stellt ein erhebliches Risiko für alle Beteiligten dar und erschwert die Einsatzmaßnahmen erheblich.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu weiteren relevanten Beobachtungen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0541/327-2533 oder 2515 zu melden.

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