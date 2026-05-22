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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/ OT Wehrendorf: Einbruchdiebstahl in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch 20:00 Uhr bis Donnerstagmorgen 08:00 Uhr kam es in einem Gewerbegebiet zu einem Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Lagerhalle gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Höhe des Diebesgutes sowie zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Gewerbegebiet in Wehrendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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