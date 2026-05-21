Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Zeugen für Unfall an der Weidenstraße

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag (16. Mai) gegen 17.20 Uhr an der Weidenstraße in Osnabrück ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger mit seinem Pkw auf der Weidenstraße in Richtung Stadt unterwegs, als ein Pkw von einem Parkplatz eines Geschäftszentrums in die entgegengesetzte Richtung einbog. Dabei kam es zur Kollision der beiden Pkw. Der Fahrer/die Fahrerin des vom Parkplatz abbiegenden Pkw (vermutlich ein BMW) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die erforderlichen Feststellungen zum Unfall zu kümmern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Insbesondere erinnern sich die Beteiligten an einen Rollstuhlfahrer, der den Vorfall gesehen haben müsste. Hinweise: Telefon 0541/327-2515.

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