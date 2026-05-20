Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekanntes Trio schlägt und tritt auf 45-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach drei Tätern, die am frühen Sonntagmorgen an der Hasestraße in Osnabrück auf einen 45-jährigen Mann aus Osnabrück eingeschlagen und eingetreten haben.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der 45-Jährige auf dem Heimweg. Gegen 3.45 Uhr sollen die drei Männer den Osnabrücker an der Hasestraße abgefangen haben. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Täter auf ihr Opfer einschlugen und eintraten. Dabei erlitt der 45-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen - und konnte sich schließlich aus der Situation befreien und fliehen.

Die drei Täter werden von dem Osnabrücker wie folgt beschrieben - Beschuldigter 1: etwa 1,80 Meter groß; 25 bis 30 Jahre alt; kräftiges und trainiertes Erscheinungsbild; schwarze Daunenjacke; Jeans; weiße Sneaker. Beschuldigter 2: etwa 1,85 Meter groß; 25 bis 30 Jahre alt; sportlicher Körperbau; braune Haare; Camouflage T-Shirt; Jeans; schwarze Schuhe. Beschuldigter 3: 25 bis 30 Jahre alt; schlanker Körperbau; dunkle Haare; schwarzes T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können - Telefon 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell