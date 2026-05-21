Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Schwerer Verkehrsunfall auf der L74 - 2 Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Löninger Straße (L74) in Menslage zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Osnabrück gegen 06:45 Uhr mit ihrem Ford die Löninger Straße in Richtung Menslage. In einer dortigen Kurve kam es anschließend zu einem Zusammenstoß mit dem Skoda eines 54-jährigen Mannes aus dem Landkreis Cloppenburg, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Ursache des Zusammenstoßes dauern derzeit an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge war die L74 für etwa drei Stunden voll gesperrt.

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