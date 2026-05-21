Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrugsdelikt durch falsche Polizeibeamte - Hinweise gesucht

Osnabrück (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 10:00 Uhr im Osnabrücker Stadtteil Westerberg zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 73-jährigen Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte zuvor von unbekannten Tätern telefonisch kontaktiert. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Im Rahmen des Gesprächs wurde behauptet, eine Namensliste sichergestellter Personen enthalte auch die Daten der Frau.

Im weiteren Verlauf erschien eine unbekannte weibliche Person an der Wohnanschrift der Geschädigten und begutachtete verschiedene Schmuckstücke.

In der Folge nahm die Täterin den Schmuck an sich und flüchtete mit einem schwarzen Pkw, der zuvor in Höhe der Blumenthalstraße geparkt stand. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Lotter Straße.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 bis 35 Jahre alt

ca. 175 cm groß

schwarze Bekleidung

schwarze Haare (Mittelscheitel, zum Zopf gebunden)

rundes Gesicht

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die ebenfalls entsprechende Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3303 zu melden.

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