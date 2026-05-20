Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht in der Oststraße - 11-jähriger Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 14:45 Uhr kam es im Bereich Oststraße / Wissinger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 11-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Oststraße in Richtung Buersche Straße. In Höhe der Wissinger Straße beabsichtigte der 11-Jährige, nach links in diese abzubiegen. Hierzu verlangsamte er seine Fahrt.

Noch bevor der Abbiegevorgang vollständig beendet war, wurde der Junge von einem hinter ihm fahrenden Pkw erfasst. Nach ersten Erkenntnissen stieß das Fahrzeug gegen das Hinterrad des Fahrrades. Der 11-Jährige kam daraufhin zu Fall.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern und entfernte sich in Richtung Buersche Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Fahrzeug dabei so dicht an dem am Boden liegenden Jungen vorbei, dass dieser am Kopf gestreift wurde.

Der 11-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beteiligten Pkw oder dessen Fahrer geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell