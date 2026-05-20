Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radverkehr im Fokus - Polizeiinspektion Osnabrück führt Schwerpunktkontrolle durch

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück führte am Dienstag eine Schwerpunktkontrolle zum Thema Radverkehr und Elektrokleinstfahrzeuge im Stadtgebiet Osnabrück durch.

Ziel der Maßnahmen war unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten der Verkehrssicherheitslage die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Im Fokus standen dabei insbesondere Verstöße im öffentlichen Straßenverkehr durch Radfahrende und Führende von Elektrokleinstfahrzeugen, aber auch Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmender gegenüber dieser Gruppe.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 54 Fahrräder beziehungsweise Pedelecs überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte 40 Ordnungswidrigkeiten fest. Unter anderem ahndeten die Beamtinnen und Beamten sieben Verstöße wegen der Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, vier Rotlichtverstöße sowie 15 Verstöße wegen des verbotswidrigen Befahrens von Fußgängerzonen.

Auch bei der Kontrolle von acht E-Scootern wurden mehrere Verstöße festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte insgesamt 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Kraftfahrzeugführende. Hierbei standen insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit dem Verhalten gegenüber Radfahrenden und Elektrokleinstfahrzeugführenden im Fokus.

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