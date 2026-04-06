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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall nach Hustenanfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.04.2026 um 05:35 Uhr befuhr eine 19-jährige Neustadterin mit ihrem Peugeot die Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W.. Während der Fahrt erlitt die junge Fahrerin einen starken Hustenanfall, weshalb diese mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer dort eingerichteten Baustelle kollidierte. Die 19-Jähriger klagte daraufhin über Kopfschmerzen und Schmerzen im Oberkörper. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbeiert und musste abgeschleppt werden. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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