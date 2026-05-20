Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zehnjähriges Kind nach Kollision mit Pkw schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Osnabrück wurde ein zehnjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst. Die Schülerin aus Osnabrück wurde schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen war die Zehnjährige gegen 13.20 Uhr an der Haltestelle "Albert-Schweitzer-Straße" aus einem Bus ausgestiegen. Das Kind lief anschließend hinter dem haltenden Linienbus entlang unvermittelt auf die Fahrbahn der Straße "Burg Gretesch". Dort wurde sie von einem von rechts kommenden Pkw erfasst. Der 45-Jährige Fahrer konnte trotz Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben - Hinweise unter Telefon 05406/89863-0.

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