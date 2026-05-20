Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Handy auf offener Straße entrissen - Opfer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Mann in der Osnabrücker Innenstadt Opfer eines Raubes geworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 03:30 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich des Pottgrabens, in Höhe eines dortigen Parkhauses.

Der Mann saß telefonierend zur Tatzeit auf der Straße, als ihm plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person das Mobiltelefon aus der Hand riss und im Anschluss davon lief. Das Opfer nahm unmittelbar die Verfolgung des Täters auf und lief dem Täter über den Pottgraben in Richtung Petersburger Wall hinterher. Dort verlor der Mann den Täter schließlich aus den Augen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 20 bis 25 Jahre alt

circa 175 cm groß

schlanke Statur

Bei dem Vorfall wurde das Opfer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 zu melden.

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