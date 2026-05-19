Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Riemsloh: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen (10.00 Uhr) bis Sonntagabend kam es in einem Wohngebiet zwischen der Wellingstraße und der Bruchmühlener Straße im Meller Ortsteil Riemsloh zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in bislang unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Melle bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

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