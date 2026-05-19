PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Riemsloh: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen (10.00 Uhr) bis Sonntagabend kam es in einem Wohngebiet zwischen der Wellingstraße und der Bruchmühlener Straße im Meller Ortsteil Riemsloh zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in bislang unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Melle bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren