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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtragsmeldung zu: Unfallflucht am Schlosswall- Pkw erfasst Fußgänger und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Ursprungsmeldung am 18.05 wurde von dem Verkehrsunfall am Schlosswall berichtet.

siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6277178

Bei der verletzten Person handelte es sich um einen Fußgänger und nicht wie ursprünglich berichtet um eine Fußgängerin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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