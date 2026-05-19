Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nachtragsmeldung zu: Unfallflucht am Schlosswall- Pkw erfasst Fußgänger und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Ursprungsmeldung am 18.05 wurde von dem Verkehrsunfall am Schlosswall berichtet.

siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6277178

Bei der verletzten Person handelte es sich um einen Fußgänger und nicht wie ursprünglich berichtet um eine Fußgängerin.

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