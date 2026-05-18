Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Schlosswall- Pkw erfasst Fußgängerin und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr kam es am Schlosswall, Fahrtrichtung Martinistraße, im Bereich der Rückseite der Osnabrückhalle zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine Fußgängerin, den Schlosswall zu überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der den Schlosswall in Richtung Martinistraße befuhr. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Der beteiligte Pkw (grau/blau) entfernte sich im Anschluss vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2533 oder 0541/327-2515 zu melden.

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