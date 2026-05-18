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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus am Natruper Holz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Straße "Am Natruper Holz" kam es am heutigen Montag zwischen 05:45 Uhr und 08:15 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Danach flüchteten die Kriminellen samt Beute in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen und derzeit noch nicht abschließend bezifferbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Natruper Holz" beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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