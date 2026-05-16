Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: A33: Folgenschwerer Unfall im Rückstau - 42-Jähriger Pkw-Fahrer tödlich verletzt

Osnabrück (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend auf der A33 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Süd und Harderberg ist ein 42-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte verstorben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich auf dem erwähnten Streckenabschnitt (Fahrtrichtung Bielefeld) gegen 23.20 Uhr nach einer Kollision (Pkw gegen Lkw) im Baustellenbereich vor der Anschlussstelle Harderberg ein Rückstau gebildet. In diesem Rückstau kam es zu dem folgenschweren Unfall: Der 42-jährige Georgsmarienhütter erkannte offensichtlich zu spät die Gefahrensituation und fuhr mit seinem Pkw ungebremst auf das Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes aus Georgsmarienhütte auf. Es kam zur Kettenreaktion mit drei weiteren Pkw.

Der 42-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er später an den Folgen der Verletzungen verstarb. Von den Insassen der weiteren Fahrzeuge erlitten drei Personen leichte Verletzungen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Streckenabschnitt der A33 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich.

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