Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Messerattacke an der Natruper Straße sucht die Polizei einen mutigen Radfahrer

Osnabrück (ots)

Mutiger Radfahrer gesucht: Nach der Messerattacke eines 26-jährigen Mannes auf eine 21-jährige Frau am Montag in Osnabrück sucht die Polizei noch einen wichtigen Zeugen.

Der jungen Frau war es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr gelungen, an einer Ampel an der Natruper Straße aus dem Auto des 26-Jährigen zu fliehen. Mit einem Messer in der Hand stieg der Mann ebenfalls aus dem Auto und verfolgte die 21-Jährige. Der Mann stach auf die Frau ein - und konnte erst gestoppt und zum Rückzug bewegt werden, als mehrere Passanten auf die Situation zukamen und den Täter anschrien. Ein Radfahrer stellte sein Fahrrad ab, um aktiv Täter und Opfer zu trennen.

Die Polizei sucht nun diesen Radfahrer als wichtigen Zeugen. Der Helfer war nach Eintreffen der Einsatzkräfte leider nicht mehr vor Ort. Der Radfahrer und Personen, die den Mann kennen, können sich unter Telefon 0541/327-2115 melden.

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