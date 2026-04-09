Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken-Schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Radfahrer

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es gegen 15:15 Uhr in Dinslaken zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Bergerstraße aus Richtung Steinbrinkstraße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Queren der Fahrbahn wurde er von einem 74-jährigen Pkw-Fahrer erfasst. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer schwerste Verletzungen. Ersthelfer sowie die umgehend alarmierten Rettungskräfte leiteten noch an der Unfallstelle Reanimationsmaßnahmen ein. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 61-Jährige noch an der Unfallörtlichkeit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bergerstraße teilweise gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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