Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Fahrzeugbrand in der Nikolai-Garage in der Osnabrücker Innenstadt alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen in Brand geratenen Pkw in der Tiefgarage fest. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Fahrzeuge verhindert werden.

Im Anschluss musste das Parkhaus umfangreich durchlüftet werden. Für die Dauer des Einsatzes wurden umliegende Straßen gesperrt. Zudem waren die Eingänge der Tiefgarage vorübergehend nicht zugänglich.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Ursache des Feuers oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens und weiteren Sachschäden können derzeit nicht gemacht werden.

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