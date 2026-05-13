Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: 55-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Osnabrück (ots)

Diesen abendlichen Besuch wird ein 55-jähriger Kettenkamper nicht so schnell vergessen: Am Dienstagabend öffnete er gegen 22 Uhr seine Haustür. Zwei Männer sollen ihn dann in die Wohnung gestoßen haben. In der Folge wurde er mehrfach von einem der Täter geschlagen. Dieser Mann ist dem Kettenkamper und auch auch der Polizei bekannt.

Beide Täter nötigten den 55-Jährigen, einen höheren Geldbetrag auf ein Konto der Beschuldigten zu überweisen. Ebenso nahmen die beiden Männer dem Kettenkamper noch Bargeld ab. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell