Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Fritteusenbrand in einer Gastronomie

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Nachmittag des 23.04.2026 kam es in einer Gastronomie in Mettmann zu einem Fritteusenbrand. Die Feuerwehr wurde umgehend durch den Eigentümer alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich der Gastwirt bereits außerhalb des Gebäudes und bestätigte den Brand im Küchenbereich. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Personen die Gastronomie bereits verlassen.

Zwei Trupps unter Atemschutz gingen umgehend zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel dazu wurde vor dem Objekt ein Hochleistungslüfter zur kontrollierten Entrauchung in Stellung gebracht. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im weiteren Verlauf wurden die umliegenden Bereiche der Fritteuse gekühlt und mithilfe einer Wärmebildkamera vorlaufend kontrolliert.

Während des gesamten Einsatzes mussten die Bahnstraße sowie die Poststraße vollständig gesperrt werden.

Insgesamt waren 10 Fahrzeuge mit 30 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zudem war ein Fahrzeug der Polizei vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell