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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/BAB 1: Gefährliches Wendemanöver eines Lkw auf der A1 bei Osnabrück-Nord- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es auf der BAB 1 im Bereich des Autobahnkreuzes Osnabrück-Nord zu einem äußerst gefährlichen Verkehrsvorgang durch einen bislang unbekannten Lkw-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Renault (Lkw) die Ausfahrt der BAB 1 im Kreuz Osnabrück Nord in Fahrtrichtung Bremen ( B68 Rtg. Osnabrück) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung als Geisterfahrer. Im Bereich einer Baustelle wendete der Fahrer anschließend im Übergang der Baustellenbaken auf dem Hauptfahrstreifen in mehreren Zügen.

Durch das riskante Manöver entstand kurzfristig ein Rückstau von etwa 20 Fahrzeugen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Nach derzeitiger Einschätzung entstand eine erhebliche Gefährdung für sämtliche beteiligten Verkehrsteilnehmer.

Der Lkw setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Bremen fort.

Bislang ist unklar, aus welcher Richtung der Lkw kam beziehungsweise wie dieser auf die BAB 1 auffuhr.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst durch das Fahrmanöver gefährdet wurden, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2515 oder 0541/327-2533 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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