Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/ OT Hollage: Taxifahrt endet mit Körperverletzung - Fahrgast attackiert Taxifahrer- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Hollage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast.

Nach bisherigen Erkenntnissen begann die Taxifahrt gegen 00:15 Uhr am Heger-Tor-Wall in Osnabrück. Ein bislang unbekannter Fahrgast wollte sich vom Heger Tor nach Hollage bringen lassen. Zunächst verlief die Fahrt ohne Besonderheiten.

Als das Taxi die Hollager Straße in Höhe der Einmündung zur Adenauerallee in Hollage erreichte, wollte der Mann aussteigen. Im Anschluss sollte der Fahrpreis beglichen werden. Offenbar zeigte sich der Fahrgast jedoch mit den Kosten der Fahrt nicht einverstanden und zahlte lediglich einen Teilbetrag. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß.

Der Taxifahrer nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen im Bereich einer dortigen Bankfiliale einholen und zur Rede stellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, infolge derer der Taxifahrer zu Boden ging und getreten wurde.

Der unbekannte Mann ließ im weiteren Verlauf von dem Geschädigten ab und flüchtete über die Adenauerallee in Richtung Fiesteler Straße.

Der Taxifahrer wurde bei dem Vorfall verletzt.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 40 bis 45 Jahre alt

Brillenträger

Cappy

weiße Schuhe

blaue Hose

rot-weiße Jacke

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Mann geben können, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell