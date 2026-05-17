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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Leerstehendes Gewächshaus nach Brand zerstört

Osnabrück (ots)

Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen in Bohmte ist ein leerstehendes Gewächshaus einer ehemaligen Gärtnerei zerstört worden.

Nach bisherigen Ermittlungen war das Gewächshaus gegen vier Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die Bewohner in den Ortsteilen Stirpe, Herringhausen und Bohmte von der Feuerwehr per Warnmeldung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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