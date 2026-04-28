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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand im Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt 36-Jährigen in Gewahrsam

Köln (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. April) fiel ein 36-jähriger deutsch-russischer Staatsangehöriger im Kölner Hauptbahnhof durch sein aggressives Verhalten auf und wurde schließlich von Einsatzkräften der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Die Beamten trafen den Mann gegen 00:20 Uhr in der B-Passage an, nachdem er zuvor in eine wechselseitige Körperverletzung verwickelt gewesen war. Aufgrund seines hochaggressiven Verhaltens war eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich. Die Einsatzkräfte verbrachten ihn zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zur Dienststelle.

Auch dort zeigte sich der Mann weiterhin äußerst aggressiv. Er beleidigte die Beamten und ging mit geballten Fäusten auf einen von ihnen zu. Die Einsatzkräfte konnten den Angriff verhindern und verbrachten ihn unter erheblichem Kraftaufwand in den Gewahrsamsbereich. Während der Zuführung versuchte der 36-Jährige, einen Beamten durch einen gezielten Griff in den Genital- und Oberschenkelbereich körperlich anzugreifen. Dies wurde ebenfalls unterbunden, der Beamte blieb unverletzt.

Im Gewahrsam setzte der Mann sein Verhalten fort. Er schlug und trat gegen die Zellenwände und die Tür und urinierte mehrfach in die Zelle.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verblieb der 36-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Gewahrsam.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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