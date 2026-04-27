Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Beleidigungen folgt körperlicher Angriff - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Am 26. April stellten Bundespolizisten nach Auswertung der Videobilder einen jungen Mann fest, der zuvor an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt war. Gegen 07:15 Uhr hatte eine Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants am Dortmunder Hauptbahnhof der Bundespolizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch nur einen 32-Jährigen fest. Den deutschen Staatsbürger brachten die Polizisten zur Dienststelle. Nach erfolgter Belehrung gab der Dortmunder eine aussagekräftige Personenbeschreibung ab. Daraufhin stellte eine weitere Streife nach Auswertung der Videobilder den 19-jährigen Kontrahenten im Bahnhof fest, belehrte ihn und führte ihn ebenfalls zur Dienststelle. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff der ältere Aggressor den jüngeren an und griff ihm an den Hals. Daraufhin wehrte sich der Jüngere mit Faustschlägen und Tritten gegen seinen Widersacher. Der syrische Staatsangehörige ergriff anschließend die Flucht und ließ seine Armbanduhr und eine Kappe zurück. Der Deutsche beschädigte die Uhr, indem er sie gegen eine Wand warf. Die Einsatzkräfte führten bei dem Deutschen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Sie nahmen seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder an. Anschließend entließen die Uniformierten zuerst den bereits polizeibekannten in Olpe wohnenden Syrer und dann den Deutschen mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

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