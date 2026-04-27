Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reizstoffaustritt in der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am 26. April 2026 kam es im Terminal 1 des Flughafens Köln/Bonn im Bereich der Luftsicherheitskontrolle zu einem Austritt von Reizstoff.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde im Rahmen der Kontrolle eines persönlichen Gegenstandes eine Ampulle festgestellt. Im weiteren Verlauf wurde eine geringe Menge des enthaltenen Reizstoffes freigesetzt.

Der betroffene Kontrollbereich wurde vorsorglich temporär gesperrt und geräumt. Mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstleisters sowie eingesetzte Polizeivollzugsbeamte klagten über leichte Atemwegsreizungen. Zwei Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Passagiere waren nicht betroffen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.

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