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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Melle: 110 statt "Bares für Rares?" - Polizei gibt Hinweise bei Fund von Waffen

POL-OS: Osnabrück/Melle: 110 statt "Bares für Rares?" - Polizei gibt Hinweise bei Fund von Waffen
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Osnabrück (ots)

Ein ungewöhnlicher Fund am Montagmorgen in Melle: Eine Frau entdeckte beim Aufräumen auf dem Dachboden eine scharfe Schusswaffe eines verstorbenen Angehörigen. Sie reagierte genau richtig und informierte die Polizei. Die Waffe sowie Munition wurden anschließend durch Einsatzkräfte sichergestellt.

Was tun, wenn Sie eine Waffe finden?

   - Nicht anfassen
   - Nicht transportieren
   - Nicht selbst zur Polizei bringen

Auch alte oder vermeintlich ungefährliche Waffen können weiterhin scharf und funktionsfähig sein. Wer eine Waffe transportiert oder unerlaubt besitzt, macht sich unter Umständen strafbar.

So handeln Sie richtig:

   - Lassen Sie die Waffe genau dort liegen, wo sie gefunden wurde.
   - Sorgen Sie dafür, dass Kinder oder andere Personen keinen 
     Zugriff haben.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei unter der 110 oder 
     kontaktieren Sie Ihre zuständige Polizeidienststelle.
   - Die Polizei übernimmt die sichere Abholung und prüft die Waffe 
     fachgerecht.

Häufig handelt es sich um ehemalige legale Waffen, die nach Waffenrechtsänderungen nicht legalisiert wurden oder um alte Militaria. Nach der Sicherstellung kann die zuständige Waffenbehörde über mögliche weitere Schritte informieren.

Bitte gilt immer: Sicherheit geht vor - keine Experimente mit Fundwaffen.

Telefonnummer der hier zuständigen Waffenbehörde (LKOS): +49 (0)541 501 1077

Mail: waffenbehoerde@lkos.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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