Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alkoholisierter Wildpinkler stürzt in die Hase

Osnabrück (ots)

Dieses Duo wird die Stadt Osnabrück in bleibender Erinnerung behalten: Dabei wollte einer der Kumpels aus dem Landkreis Osnabrück und dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen "nur" ein größeres Malheur verhindern. Entgegen aller Vorschriften urinierte er am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr am Herrenteichswall in die Hase. So weit, so schlecht.

Doch für den 38-jährigen Wildpinkler kam es noch schlechter. Angesichts seines Alkoholpegels hatte er offensichtlich nicht den Wasserpegel der Hase auf der Rechnung. In Ausführung seines Geschäfts fiel der Mann eine etwa vier Meter lange Böschung hinunter - voll in die Hase! Nun war alles nass. Der oben wartende Kumpel ließ satte 20 Minuten vergehen, um dann final zu handeln: Aus eigener Kraft war eine Befreiung aus dem Gewässer nicht mehr möglich, die Rettungskräfte wurden gerufen.

Der 38-Jährige, mittlerweile mächtig unterkühlt, konnte schließlich durch Kräfte der Feuerwehr sicher aus der Hase geborgen werden. Im Krankenhaus wurde er wieder auf Temperatur gebracht. Was bleibt? Angesichts des Schreckens in der Morgenstunde wird der Unglücksrabe von einem Verfahren wegen Wildpinkelns verschont. Die Hase dürfte die einmalige Wasserzufuhr verkraftet haben.

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