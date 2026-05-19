Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Täter attackieren Ehepaar mit Reizgas und entwenden hochwertige Uhr - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tätern, die am späten Montagabend in Georgsmarienhütte ein Ehepaar leicht verletzt und eine hochwertige Armbanduhr entwendet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Eheleute, 65 und 64 Jahre alt, die Uhr per Kleinanzeige angeboten. Daraufhin meldete sich ein Nutzer mit dem Namen "Pawel" und bekundete Kaufinteresse. Am Montag gegen 21.30 Uhr klingelten dann zwei Männer an der Wohnungstür des Ehepaars. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrparteienhaus an der Straße "Am Fillerschloß". Den weiteren Erkenntnissen zufolge wurde den Männern Zutritt gewährt und Gelegenheit zur Begutachtung der Uhr gegeben. Danach wollte das Duo das Geld für den Kauf der Uhr von der nächstgelegenen Sparkasse holen.

Um kurz nach 22 Uhr erschienen die Männer erneut an der Wohnungstür. Wieder wurden sie hereingebeten. Als der 64-jährige Ehemann den Kaufvertrag ausfüllte, packte einer der Männer den linken Arm des 64-Jährigen und sprühte ihm Reizgas in die Augen. Der 65-Jährigen wurde ebenfalls Reizgas ins Gesicht gesprüht. Das unbekannte Duo flüchtete dann mit der Uhr aus der Wohnung.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben - Beschuldigter 1: etwa 20 Jahre alt; etwa 1,75 Meter groß; dick; mittellange gelockte braune Haare; blaue Jacke/Blouson. Beschuldigter 2: etwa 25 Jahre alt; etwa 1,75 Meter groß; dick; ebenfalls mittellange gelockte braune Haare; weiße Jacke oder weißer Pullover. Gegenüber den Opfern gaben die Männer anfangs an, Brüder aus Hilter zu sein.

Bei der gestohlenen Uhr handelt es sich um folgendes Modell: Rolex Datejust 41, Farbe: Mint, Full-Set, Referenz 126300, Stahl, Februar 2025, Seriennummer: J5Q98298. Wer kann Angaben zum Verbleib der Uhr oder zu den Tätern machen? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05401/8316-0.

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