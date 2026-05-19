Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau-Schwagstorf: 31-Jährige kracht mit ihrem Pkw in ein Wohnhaus

Osnabrück (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, ein stark beschädigtes Haus: Am Montagabend gegen 18.15 Uhr krachte eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw in den Hauseingangsbereich eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Fürstenau-Schwagstorf.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 31-Jährige mit ihrem Fahrzeug das Tankstellengelände gegenüber des erwähnten Wohnhauses verlassen. Vermutlich aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen querte die Frau mit ihrem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit die gesamte Fahrbahn und kollidierte anschließend mit dem gegenüberliegenden Hauseingangsbereich eines Wohnhauses. Die Hauswand wurde teilweise von dem Pkw durchbrochen.

Im Auto der Frau befanden sich auch zwei Kinder (ein fünfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen). Die 31-Jährige und der fünfjährige Junge erlitten leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus entsprechend versorgt wurden. Im Wohnhaus wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ein Statiker wurde zur Einschätzung des Ausmaßes des Gebäudeschadens hinzugezogen.

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