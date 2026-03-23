POL-DU: Stadtgebiet: Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger
Duisburg (ots)
Seit dem 17. März 2026 suchte die Polizei mit Fotos nach einem mutmaßlichen Betrüger, der einer 88-Jährigen bereits am 16. Juni 2025 die EC-Karte entwendet und Geld von ihrem Konto abgehoben haben soll.
Wir berichten: https://duisburg.polizei.nrw/202603617stadtgebiet
Nach der Veröffentlichung der Fotos stellte sich ein Mann (Alter) auf der Polizeiwache (Ort). Ob es sich bei dem Mann um den gesuchten Täter handelt, ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat 32.
Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe.
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