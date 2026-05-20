Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Hochwertige Werkzeuge aus Baucontainern gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben auf einer Baustelle an der Allendorfer Straße in Hilter aus zwei Baucontainern unter anderem hochwertige Werkzeuge gestohlen.

Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter in der Zeit von Montag (17.30 Uhr) bis Dienstag (7 Uhr) die Container gewaltsam aufgebrochen haben. Zum Diebesgut gehören Berufsbekleidung, Bohrhammer, Bohrschrauber, Mess- und Regelinstrumente, Pumpen, Säge- und Schleifwerkzeug und Winkelschneider.

Wer hat im genannten Zeitraum im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs geben? Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05421/93128-0.

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